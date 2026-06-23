Tsahal fait deux morts au Liban, le Hezbollah dénonce une violation de la trêve

(Actualisé avec Tsahal, Hezbollah)

Des soldats israéliens ont tué deux personnes mardi dans le sud du Liban, ont rapporté la Défense civile et la presse libanaises, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre le Hezbollah et l'Etat hébreu est entré en vigueur à la suite du protocole d'accord signé le 19 juin par Téhéran et Washington.

Le Hezbollah, milice chiite pro-iranienne, a dénoncé une violation de l'accord de cessation des hostilités et accusé l'armée israélienne d'avoir visé des civils, faisant deux morts et des blessés.

L'armée israélienne affirme pour sa part avoir pris pour cible des "terroristes armés qui représentaient une menace immédiate" dans le secteur de la colline Ali Taher, qui surplombe le sud-est du Liban au nord du Litani et fait désormais partie de la "zone de sécurité" imposée par Israël dans le Sud-Liban.

L'agence libanaise NNA rapporte pour sa part que des militaires israéliens ont ouvert le feu sur un groupe de personnes près d'un bulldozer qui dégageait un axe de circulation dans le quartier d'al Deïr, à Nabatiyé el-Faouqa, dans le sud du Liban. Deux personnes ont été tuées, selon NNA.

On ignore s'il s'agit du même incident.

Téhéran, qui négocie actuellement en Suisse un plan de paix avec Washington, insiste pour que la question libanaise soit incluse dans le texte, mais Israël refuse de quitter le sud du Liban, disant craindre que le Hezbollah, le mouvement chiite libanais soutenu par l'Iran, tire à nouveau sur des positions israéliennes.

Depuis que le Hezbollah a ouvert le feu sur Israël en soutien à l'Iran le 2 mars, les attaques israéliennes au Liban ont fait plus de 4.100 morts, dont 773 femmes, enfants et personnels de santé, selon le ministère libanais de la Santé. Ce bilan ne précise pas combien de combattants figurent parmi les victimes.

Les frappes israéliennes ont contraint environ 1,2 million de personnes à quitter leur domicile au Liban, selon les autorités libanaises.

De nouvelles discussions entre Libanais et Israéliens doivent se tenir à Washington.

(Maya Gebeily et Jana Choukeir; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)