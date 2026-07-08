Trump va retirer la Syrie de la liste américaine des pays soutenant le terrorisme

(Actualisé tout du long)

Le président américain Donald Trump a notifié le Congrès américain de sa décision de retirer la Syrie de la liste des pays soutenant le terrorisme, a déclaré mercredi un haut représentant américain, une démarche dans le cadre de laquelle le Congrès dispose de 45 jours pour examiner et acter la mesure.

Cette annonce est intervenue alors que Donald Trump a rencontré plus tôt dans la journée son homologue syrien Ahmed Al Charaa en marge du sommet de l'Otan, organisé dans la capitale turque Ankara.

"Je pense que je vais le faire", a alors dit le président américain aux journalistes en réponse à une question sur le retrait de la Syrie de la liste des pays soutenant le terrorisme.

Donald Trump avait annoncé en mai 2025 vouloir lever les sanctions américaines visant la Syrie, alors que Washington a exprimé son intention d'aider Damas à la reconstruction du pays après une guerre civile dévastatrice et la chute de Bachar Al Assad en décembre 2024.

Un décret a de facto été signé le mois dernier pour lever le régime de sanctions américaines contre la Syrie et sortir le pays de son isolement dans le système financier international.

Les États-Unis ont abrogé la "loi César" qui imposait des mesures drastiques à des particuliers, des entreprises et des institutions liés au régime de Bachar Al Assad.

Toutefois, Washington a dit maintenir les sanctions visant le dirigeant déchu ainsi que les responsables présumés de violations des droits de l'homme.

Plusieurs entreprises saoudiennes prévoient des investissements de plusieurs milliards de dollars dans le cadre des efforts déployés par Ryad pour soutenir la reprise du pays, tandis que d’autres États du Golfe se sont également engagés à fournir une aide financière.

(Gram Slattery, avec la contribution de Steve Holland à Washington; version française Rihab Latrache, édité par Jean Terzian)