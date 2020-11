Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump va placer les chinois SMIC et CNOOC sur "liste noire" Reuters • 30/11/2020 à 08:03









TRUMP VA PLACER LES CHINOIS SMIC ET CNOOC SUR "LISTE NOIRE" WASHINGTON (Reuters) - L'administration de Donald Trump prévoit d'ajouter le fabriquant chinois de puces SMIC et la compagnie pétrolière chinoise CNOOC à la liste noire du département américain de la Défense recensant les firmes présumées liées ou contrôlées par l'armée chinoise. Cette mesure, si elle est confirmée, limitera l'accès de ces entreprises aux investisseurs américains et devrait alimenter les tensions avec la Chine à quelques semaines de l'investiture du président élu Joe Biden à la Maison blanche. Reuters a rapporté plus tôt ce mois-ci que le Pentagone prévoyait d'ajouter quatre firmes chinoises à cette "liste noire", où figurent actuellement 31 autres entités. On ne sait pas dans l'immédiat à quelle date ces ajouts seront effectués. D'après un document consulté par Reuters et trois sources, les nouvelles entreprises concernées seront Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), China National Offshore Oil Corp (CNOOC), ainsi que China Construction Technology et China International Engineering Consulting Corp. Aucun commentaire n'a été obtenu auprès du département américain de la Défense. Par cette mesure, l'administration Trump entend cimenter sa ligne dure à l'égard de la Chine et contraindre Joe Biden à maintenir une politique rigide avec Pékin sur fond de sentiment anti-chinois au Congrès. Cette démarche vise aussi à renforcer la lutte de Washington contre ce qu'il considère comme des efforts de Pékin pour contrôler des entreprises dans le but d'utiliser des technologies civiles à des fins militaires. Reuters a rapporté la semaine dernière que l'administration Trump était sur le point de déclarer que 89 entreprises chinoises de l'aéronautique et d'autres domaines ont des liens avec l'armée, pour leur interdire d'acheter un éventail de technologies et produits américains. En septembre, le département américain du Commerce a imposé des restrictions sur les exportations vers le groupe SMIC après avoir conclu qu'il existait un "risque inacceptable" que les équipements fournis puissent être utilisés à des fins militaires. (Alexandra Alper et Humeyra Pamuk, avec Mike Stone; version française Jean Terzian)

