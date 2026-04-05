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Trump : Un accord avec l'Iran possible d'ici lundi - interview Fox News
information fournie par Reuters•05/04/2026 à 16:07
Donald Trump a déclaré qu'un accord
avec l'Iran était possible d'ici lundi, ajoutant que Téhéran
négociait, a rapporté dimanche Fox News à la suite d'une
interview avec le président américain.
(Susan Heavey, version française Benoit Van Overstraeten)
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