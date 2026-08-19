Trump suspend les droits de douane de 50% sur les produits en provenance du Canada

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait suspendu pour trois jours les droits de douane de 50% portant sur les produits en provenance du Canada.
Ces nouveaux droits de douane devaient entrer en vigueur mercredi.
Le locataire de la Maison blanche a précisé que les deux pays étaient parvenus à un accord.
(Kanishka Singh, Shubham Kalia et Ananya Palyekar; version française Camille Raynaud)
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