Trump suspend les droits de douane de 50% sur les produits en provenance du Canada

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il avait suspendu pour trois jours les droits de douane de 50% portant sur les produits en provenance du Canada.

Ces nouveaux droits de douane devaient entrer en vigueur mercredi.

Le locataire de la Maison blanche a précisé que les deux pays étaient parvenus à un accord.

(Kanishka Singh, Shubham Kalia et Ananya Palyekar; version française Camille Raynaud)