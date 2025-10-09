Trump suggère d'exclure l'Espagne de l'Otan

Le président américain Donald Trump a suggéré jeudi que l'Otan envisage d'exclure l'Espagne de ses rangs en raison d'un litige sur les dépenses militaires jugées insuffisantes du pays.

Les membres de l'alliance ont convenu en juin d'augmenter fortement leurs dépenses militaires jusqu'à 5% du produit intérieur brut, répondant à une priorité majeure de Donald Trump, qui exhorte les Européens à investir davantage dans leur propre défense.

Mais le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a refusé de s'engager sur cet objectif, le qualifiant d'"incompatible avec notre État-providence et notre vision du monde".

Lors d'une réunion dans le Bureau ovale avec le président finlandais Alexander Stubb, dirigeant du deuxième pays le plus récemment intégré à l'OTAN, Donald Trump a appelé les dirigeants européens à convaincre Madrid d'accroître ses engagements envers l'alliance.

"Vous allez devoir commencer à parler à l'Espagne", a déclaré Donald Trump. "Appelez-les et demandez-leur pourquoi ils traînent."

Il a ajouté : "Ils n'ont aucune excuse pour ne pas le faire, mais ce n'est pas grave. Peut-être qu'il faudrait les virer de l'OTAN, franchement."

L'Espagne a rejoint l'Organisation du traité de l'Atlantique nord en 1982.

(Jeff Mason et Trevor Hunnicutt version française Nicolas Delame)