Trump se dit prêt à rencontrer Kim lors de sa visite en Asie

Le président américain Donald Trump est prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de sa tournée en Asie.

"J'y serais prêt à 100%. Je m'entends très bien avec Kim Jong-un", a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

Le chef de la Maison blanche a quitté Washington vendredi soir pour un déplacement de cinq jours en Asie. Il est attendu en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud.

C'est au cours de cette ultime étape en Corée du Sud que Donald Trump a prévu de rencontrer jeudi le président chinois Xi Jinping.

