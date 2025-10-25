 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump se dit prêt à rencontrer Kim lors de sa visite en Asie
information fournie par Reuters 25/10/2025 à 06:11

Le président américain Donald Trump est prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lors de sa tournée en Asie.

"J'y serais prêt à 100%. Je m'entends très bien avec Kim Jong-un", a-t-il déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One.

Le chef de la Maison blanche a quitté Washington vendredi soir pour un déplacement de cinq jours en Asie. Il est attendu en Malaisie, au Japon et en Corée du Sud.

C'est au cours de cette ultime étape en Corée du Sud que Donald Trump a prévu de rencontrer jeudi le président chinois Xi Jinping.

(Trevor Hunnicutt; version française Camille Raynaud)

Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank