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Trump s'en prend au "mauvais" Léon XIV après des propos du pape contre la guerre
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 05:32

(Actualisé tout du long avec commentaires supplémentaires, précisions)

Le président américain Donald Trump a formulé dimanche soir des attaques acerbes contre Léon XIV, qualifiant le pape de "faible" à propos de la criminalité et de "mauvais" en matière de politique étrangère, exhortant le souverain pontife à ne pas le critiquer mais à faire preuve au contraire de gratitude.

Ces commentaires surviennent après que Léon, qui a pour habitude de peser soigneusement ses mots, a émergé comme un détracteur de la campagne militaire en Iran lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël.

Léon, 70 ans, devenu en mai 2025 le premier pape américain de l'histoire en prenant la succession de François, a appelé pendant les fêtes de Pâques "ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres" à plutôt "choisir la paix".

"Le pape Léon est FAIBLE sur le crime, et mauvais sur la politique étrangère", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social. "Léon devrait être reconnaissant parce que (...) il a été mis là seulement parce qu'il est Américain et qu'ils pensaient que ce serait le meilleur moyen de traiter avec le président Donald J. Trump. Si je n'étais pas à la Maison blanche, Léon ne serait pas au Vatican".

Il faut que Léon se "ressaisisse en tant que pape", a ajouté le président américain, qui a déclaré par la suite à des journalistes n'être "pas un grand fan" du souverain pontife.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès du Vatican.

Donald Trump a également reproché à Léon d'être "faible sur les armes nucléaires", alors que le pape avait dénoncé comme "vraiment inacceptable" la menace du président américain d'anéantir toute la civilisation iranienne si l'Iran ne répondait pas favorablement à ses demandes avant l'expiration de son ultimatum en milieu de semaine dernière.

Au cours d'une allocution prononcée devant des milliers de fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre lors du dimanche de Pâques, Léon a déclaré que Dieu rejetait les prières des dirigeants qui déclenchent des guerres et ont "les mains pleines de sang", décrivant la guerre en Iran comme "atroce".

Le souverain pontife a également appelé Donald Trump à trouver une "porte de sortie" au conflit.

Dans le message qu'il a publié dimanche soir sur Truth Social, le président américain a dit ne pas vouloir "d'un pape qui pense que c'est OK pour l'Iran d'avoir l'arme nucléaire".

"Je ne veux pas d'un pape qui pense que c'est terrible que l'Amérique ait attaqué le Venezuela (...)", a-t-il poursuivi."Et je ne veux pas d'un pape qui critique le président des Etats-Unis parce que je fais exactement ce pour quoi j'ai été élu MASSIVEMENT, faire baisser la criminalité à un niveau record et créer le meilleur marché boursier de l'histoire".

Par le passé, Léon a aussi appelé à une "profonde réflexion" sur la manière dont les migrants sont traités aux Etats-Unis, se demandant si la politique agressive anti-immigration menée par Donald Trump respectait ou non les enseignements catholiques. Il a décrit en septembre dernier comme "inhumain" le traitement des migrants aux Etats-Unis.

Donald Trump a déclaré dimanche soir aux journalistes que Léon est "une personne très libérale, un homme qui ne croit pas en la lutte contre la criminalité".

(Kanishka Singh à Washington et Chris Kirkham à Los Angeles; version française Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
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