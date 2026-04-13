Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales

Un navire vogue dans le détroit d'Ormuz le 1er mars 2025 ( AFP / Sahar AL ATTAR )

Voici les dernières évolutions économiques mondiales des événements au Moyen-Orient, alors qu'un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis entre dans son sixième jour.

. L'armée américaine va imposer un blocus des ports iraniens lundi

L'armée américaine a annoncé dimanche qu'elle imposerait à partir de lundi à 14H00 GMT un blocus aux "navires de toutes nationalités entrant ou sortant des ports et zones côtières iraniens", faute d'accord pour mettre fin au conflit.

Mais elle a précisé qu'elle autoriserait la circulation des navires ne partant pas ou ne se dirigeant pas vers l'Iran à travers le détroit d'Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial et l'approvisionnement en pétrole, selon un communiqué du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, le Centcom.

"Les menaces du président des Etats-Unis de mettre en place un blocus maritime contre l'Iran (...) sont tout à fait ridicules et amusantes", a déclaré le chef de la marine militaire iranienne, l'amiral Shahram Irani.

. Flambée du pétrole au-delà des 100 dollars

Les prix du pétrole ont bondi de 8% et sont remontés au-delà des 100 dollars le baril lundi en début d'échanges asiatiques ( AFP / Alain JOCARD )

Les prix du pétrole ont bondi de 8% et sont remontés au-delà des 100 dollars le baril lundi en début d'échanges asiatiques, quelques heures après l'annonce par les Etats-Unis d'un blocus des ports iraniens.

Alors qu'il était redescendu autour de 97 dollars en fin de semaine dernière, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai rebondissait de 8,34% à 104,62 dollars lundi vers 00H40 GMT.

Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juin, s'échangeait à la même heure à 102,79 dollars, en hausse de 7,97%.

Les Bourses de Tokyo et Séoul ont ouvert en net repli, tandis que le cours de l'or trébuchait lourdement face aux retour des craintes inflationnistes.

. Irlande: réunion d'urgence face aux blocages contre la hausse des carburants

Le gouvernement irlandais se réunissait dimanche en urgence afin de discuter de mesures de soutien face à la flambée des prix des hydrocarbures provoquée par la guerre en Iran, après plusieurs jours de manifestations et blocages.

Le gouvernement de Micheal Martin cherche à faire retomber la tension après plusieurs jours de manifestations d'agriculteurs, transporteurs routiers ou chauffeurs de taxi, qui protestent contre la flambée des prix du carburant.

. Arabie: oléoduc est-ouest à nouveau "en état de fonctionnement"

L'oléoduc traversant d'est en ouest l'Arabie saoudite, équipement crucial pour l'exportation de brut en période de blocage du détroit d'Ormuz, est à nouveau "en état de fonctionnement" après des attaques, ont annoncé dimanche les autorités du pays.

"Les équipements énergétiques et l'oléoduc est-ouest endommagés par des attaques sont à nouveau en état de fonctionnement, améliorant la fiabilité de l'approvisionnement", a affirmé le ministère saoudien de l'Energie, cité par l'agence officielle SPA.

. Le président indonésien se rend à Moscou, le pétrole à l'ordre du jour

Le président indonésien Prabowo Subianto s'envolait dimanche pour la Russie afin de s'entretenir avec son homologue Vladimir Poutine au sujet du pétrole, dont les cours ont flambé du fait de la guerre au Moyen-Orient.

La présidence a confirmé à l'AFP que le chef de l'Etat devait quitter l'Indonésie dimanche soir pour rejoindre Moscou.

Le pétrole, "d'une importance stratégique pour la nation indonésienne", figurera haut dans l'ordre du jour, a prévenu samedi le chef de la diplomatie de l'archipel, Sugiono.