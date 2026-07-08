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Trump s'en prend à des alliés tout en vantant l'"unité" de l'Otan
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 21:40

par Sabine Siebold, Gram Slattery et Tuvan Gumrukcu

Donald Trump a déclaré mercredi soir qu'il y avait eu "beaucoup d'unité" lors du sommet de l'Otan, organisé dans la capitale turque Ankara, alors même que le président américain a provoqué le désarroi de ses alliés en réitérant sa volonté de couper les liens commerciaux avec l'Espagne et de contrôler le Groenland.

Comme il l'avait fait une première fois en mars dernier, Donald Trump a dit avoir ordonné à son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, de mettre fin aux échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Espagne, même si ces relations commerciales sont régies par des accords à l'échelle de l'Union européenne.

Il a qualifié l'Espagne de "mauvais partenaire", se plaignant de la décision de Madrid de ne pas soutenir Washington dans sa guerre contre l'Iran. Le président socialiste du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, est l'une des principales voix occidentales anti-guerre, dénonçant également le "génocide" commis par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza.

La nouvelle salve de critiques émises par Donald Trump, qui a par ailleurs annoncé que la fragile trêve avec l'Iran était "finie", a jeté une ombre sur un sommet de l'Otan dans lequel les dirigeants européens voyaient une opportunité de tourner la page après une série de querelles ayant secoué l'alliance au point d'envisager son effondrement.

"L'Espagne est une cause perdue", a dit le président américain devant les journalistes. "L'Espagne est un mauvais partenaire de l'Otan. Elle ne participe pas, ne paie pas", a-t-il ajouté, alors que Pedro Sanchez a dit par le passé avoir des priorités autres que le relèvement des dépenses de défense à 5% du produit intérieur brut (PIB) national, comme réclamé par Trump aux membres de l'Otan.

SIGNAL POSITIF ENVOYÉ À L'UKRAINE

Désireux depuis des mois de ne pas froisser Donald Trump, dont il vante le mérite d'exprimer des préoccupations utiles, le secrétaire général de l'Alliance transatlantique Mark Rutte s'est évertué en amont du sommet à rassurer le président américain à propos des défenses de défense ainsi que du soutien des alliés de Washington dans sa guerre contre l'Iran.

Alors que ces efforts ne semblaient pas avoir porté leurs fruits, le chef de la Maison blanche a déclaré au moment de quitter Ankara après la réunion à huis clos avec les dirigeants de l'Otan qu'il y avait eu "beaucoup d'amour dans la pièce, beaucoup d'unité".

Donald Trump s'est également montré chaleureux lors de sa rencontre en marge du sommet avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, qu'il a pris à partie à plusieurs reprises par le passé, notamment lors d'une visite houleuse du dirigeant ukrainien à la Maison blanche en février 2025.

Signal d'une potentielle aide cruciale à l'Ukraine, le président américain a dit vouloir autoriser Kyiv à produire des missiles de défense Patriot, dans un contexte d'intensification des attaques aériennes de la Russie.

Une source au fait des discussions à huis clos entre les dirigeants de l'Otan a rapporté que Donald Trump n'a pas effectué de critiques à cette occasion, rassurant au contraire sur sa volonté de maintenir les Etats-Unis dans l'alliance, à rebours de commentaires préalables.

Dans leur déclaration commune dans le cadre du sommet, tous les pays membres de l'Otan ont affirmé leur "engagement inébranlable" au principe de défense collective, envoyant ainsi, au moins sur la forme, un message de solidarité.

Le président russe Recep Tayyip Erdogan, dont Donald Trump a fait l'éloge lors des deux jours du sommet, a déclaré mercredi soir qu'Ankara était prêt à assumer une part de responsabilité plus grande au sein de l'Otan. Le sommet, a-t-il ajouté, a posé les fondations d'une alliance plus solide.

(Reportage de Sabine Siebold, Gram Slattery et Tuvan Gumrukcu, avec Lili Bayer, Andrew Gray, John Irish, Humeyra Pamuk, David Latona, Jonathan Spicer et Huseyin Hayatsever; rédigé par Jean Terzian)

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