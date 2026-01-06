Trump reproche à Maduro d'avoir copié sa célèbre danse

Le président américain Donald Trump pendant un discours face aux élus républicains de la Chambre des représentants, le 6 janvier 2026 à Washington ( AFP / Mandel NGAN )

Trois jours après la capture du président vénézuélien, Donald Trump a reproché mardi à Nicolas Maduro d'avoir imité ses désormais célèbres gestes de danse, dans un discours particulièrement hétéroclite devant des élus conservateurs.

"C'est un homme violent. Il se montre et il essaie un peu d'imiter ma danse", a déclaré le président américain.

Selon le New York Times, la Maison Blanche a été particulièrement agacée par certaines des dernières apparitions publiques de Nicolas Maduro avant sa capture, pendant lesquelles le président vénézuélien dansait pour défier les menaces américaines au son d'extraits de l'un de ses discours, remixés avec de la musique électronique.

Ces scènes auraient joué un rôle dans la décision de l'administration Trump de déclencher l'opération militaire au Venezuela, avance le journal.

Donald Trump a conclu tous ses meetings de campagne en gesticulant au son du tube "YMCA" des Village People, et il a gardé cette habitude depuis son retour au pouvoir. Il l'a d'ailleurs fait mardi à la fin de son discours devant les républicains de la Chambre des représentants.

Visiblement d'excellente humeur, le président américain a confié mardi que son épouse Melania n'appréciait guère ces prestations.

"Elle déteste quand je danse", a-t-il affirmé.

Imitant Melania Trump, il a assuré qu'elle lui aurait lancé: "Chéri, ce n'est pas digne d'un président" ou encore "Tu imagines FDR (ndlr: l'ancien président Franklin Delano Roosevelt) en train de danser?".

Sautant d'un sujet à l'autre pendant son allocution, le président américain s'est livré à d'autres imitations, se moquant en particulier d'un haltérophile transgenre et du président français Emmanuel Macron.

Le discours avait pour objectif de mobiliser les parlementaires républicains avant les élections de mi-mandat de l'automne prochain, à l'heure où la cote de confiance de Donald Trump ne cesse de s'éroder.

"J'aimerais que vous m'expliquiez ce qui se passe dans la tête de l'opinion publique parce que nous menons la bonne politique", a dit le président américain.

"Vous devez gagner les +midterms+. Parce que si vous ne gagnez pas les +midterms+, ils trouveront une raison de lancer une procédure en destitution contre moi", a-t-il encore dit, en référence à ses opposants démocrates.

Le parti républicain dispose actuellement d'une courte majorité au Congrès, constitué de la Chambre et du Sénat.