 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump renonce à frapper le réseau électrique iranien, Téhéran dément tout contact avec les États-Unis
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 13:44

Le président américain Donald Trump retourne à la Maison Blanche à Washington, D.C.

Le président américain Donald Trump retourne à la Maison Blanche à Washington, D.C.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir eu ‌des échanges positifs avec l'Iran, ajoutant qu'il avait donné ordre de reporter toutes les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures ​énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours.

Mais dans la foulée de ces déclarations, plusieurs sources iraniennes ont assuré qu'il n'y avait pas de communication directe entre Washington et Téhéran, ce qui peut expliquer la réaction en dents de scie des marchés financiers.

Dans un message écrit entièrement ​en lettres capitales et publié sur son réseau social Truth Social, le locataire de la Maison blanche assure que les Etats-Unis et Iran ont eu des discussions "TRÈS BONNES ET PRODUCTIVES" au ​cours des deux derniers jours au sujet d'une "RÉSOLUTION COMPLÈTE ET TOTALE ⁠DES HOSTILITÉS AU MOYEN-ORIENT".

"J'ai donné instruction au ministère de la Guerre de reporter toutes les frappes militaires contre les centrales électriques ‌et les infrastructures énergétiques iraniennes pour une période de cinq jours, sous réserve du succès des réunions et discussions en cours", ajoute Donald Trump.

Ces nouvelles déclarations du président américain ont provoqué une vive réaction sur les marchés ​financiers, faisant se retourner le dollar à la baisse ‌et les actions à la hausse - ainsi Paris, le CAC 40, qui perdait plus de 2% ⁠avant ce message sur Truth Social, a bondi pour gagner jusqu'à 2,6%. Vers 13h10, il ne progressait plus de que 0,65%.

Sur les marchés pétroliers, le prix du baril de Brent, qui progressait à plus de 110 dollars, a chuté à un moment sous le seuil de 100 ⁠dollars avant de revenir à ‌105,75 (-5,8%) vers la mi-journée.

Dans la foulée des déclarations de Donald Trump, qui assuré que les discussions avec l'Iran ⁠se poursuivraient au cours de la semaine, l'agence de presse iranienne Fars, citant une source, a démenti le président américain, rapportant qu'il n'y ‌avait aucune communication directe ou indirecte avec les Etats-Unis.

D'après une source iranienne citée par Fars, Donald Trump a juste renoncé ⁠à cibler les centrales électriques iraniennes en raison des menaces de Téhéran sur les centrales électriques ⁠dans tout le Moyen-Orient.

De son côté, ‌le ministère iranien des Affaires Etrangères Abbas Araghchi, cité par l'agence Mehr, a déclaré que les déclarations de Donald Trump visaient à alléger la ​pression sur les marchés de l'énergie et à gagner du temps.

L'agence de ‌presse Tasnim a pour sa part cité une source iranienne selon laquelle la situation dans le détroit d'Ormuz ne reviendra pas à ce qu'elle était avant la guerre ​tant que "la guerre psychologique continue".

Ce détroit, par lequel transite environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié dans le monde, est bloqué de fait par l'Iran depuis la guerre contre lui lancée par les Etats-Unis et Israël, provoquant une onde de choc dans ⁠l'économie mondiale.

Plusieurs milliers de personnes ont été tuées depuis le début du conflit, le 28 février, selon les derniers bilans disponibles.

Avant les déclarations de Trump, les marchés actions avaient ouvert en forte baisse en réaction aux déclarations de l'Iran dimanche, disant qu'il frapperait les infrastructures énergétiques et de désalinisation des pays du Golfe abritant des intérêts américains si le président américain mettait à exécution sa menace de bombarder le réseau électrique iranien en cas de maintien de la fermeture du détroit d'Ormuz.

(Susan Heavey, Toby Chopra et Doina Chiacu, version française Claude Chendjou, édité ​par Blandine Hénault et Benoit Van Overstraeten)

Proche orient
Guerre en Iran
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 15:01

    le grand pantin va annoncer une énorme victoire militaire et va retirer toutes ses troupes, comme en afghanistan...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La pointe du détroit d'Ormuz sur une page du site Marinetraffic, qui permet de suivre en direct le trafic maritime, le 4 mars 2026 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Le point sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz
    information fournie par AFP 23.03.2026 15:08 

    Seul un petit nombre de cargos et de pétroliers, pour la plupart iraniens, ont réussi à franchir le détroit d'Ormuz depuis que les forces iraniennes ont bloqué cette voie commerciale cruciale. Voici des données et des statistiques sur les navires ayant traversé ... Lire la suite

  • Un CRJ-900 d'Air Canada Express est immobilisé sur la piste après être entré en collision avec un véhicule de l'autorité portuaire, à l'aéroport LaGuardia de New York, le 23 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    L'aéroport de New York LaGuardia fermé après une collision mortelle sur une piste
    information fournie par AFP 23.03.2026 15:05 

    L'aéroport de LaGuardia à New York va rester fermé lundi jusqu'à au moins 18H00 GMT après une collision, qui a fait deux morts et plusieurs blessés dont certains "grièvement" dimanche soir, entre un avion et un véhicule de pompiers sur une piste d'atterrissage. ... Lire la suite

  • Municipales: Benoît Payan confortablement élu à Marseille
    Municipales: Benoît Payan confortablement élu à Marseille
    information fournie par AFP Video 23.03.2026 15:01 

    Marseille est "restée unie", a lancé ému son maire sortant Benoît Payan, confortablement élu avec sa liste de gauche hors-LFI devant le candidat RN Franck Allisio, qui de son côté efface totalement la droite classique locale.

  • La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, participant à une cérémonie traditionnelle aborigène, avec la gouverneure générale de l'Australie Sam Mostyn, à Sydney le 23 mars 2026. ( AFP / Saeed KHAN )
    UE : Ursula von der Leyen en Australie en vue d'un accord commercial
    information fournie par AFP 23.03.2026 14:54 

    La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est arrivée lundi en Australie pour trois jours de visite destinés à conclure un accord de libre-échange, malgré les protestations des agriculteurs européens déjà échaudés par celui avec le Mercosur. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank