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Trump rencontrera Zelensky mardi à Washington, selon la Maison blanche
information fournie par Reuters 24/07/2026 à 16:34
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(Ajoute précisions de source ukrainienne)

Le président américain Donald Trump recevra son homologue ukrainien Volodimir Zelensky mardi à Washington, a déclaré vendredi un responsable de la Maison blanche.

Une source ukrainienne a indiqué que Volodimir Zelensky souhaitait se rendre aux Etats-Unis mais que son équipe attendait une confirmation officielle de la Maison blanche.

Cette source a ajouté que des responsables ukrainiens et américains discutaient d'une proposition de cessez-le-feu aérien à soumettre aux autorités russes, dans le cadre d'une nouvelle série de démarches visant à mettre fin à la guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mercredi, Volodimir Zelensky s'est entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner au sujet des perspectives de reprise de pourparlers de paix avec la Russie. Il a indiqué que des responsables ukrainiens et américains pourraient se rencontrer aux États-Unis prochainement.

Une militante d'extrême droite américaine proche de Donald Trump, Laura Loomer, a interviewé Volodimir Zelensky vendredi et déclaré ensuite dans un message sur X que le président ukrainien comptait assister aux obsèques de l'ancien sénateur républicain Lindsey Graham. Ce dernier était un fervent soutien de l'Ukraine, où il s'était rendu 10 fois depuis l'invasion russe de février 2022.

De son côté, la Russie a dit attendre de nouvelles propositions américaines pour mettre fin à la guerre, jugeant que Donald Trump et ses négociateurs sont "sincères" dans leurs efforts pour sortir du conflit tout en regrettant que les Etats-Unis continuent de fournir des armes à Kyiv.

"Nous devons tirer parti de cette dualité dans la position de l'administration Trump chaque fois qu'elle coïncide avec nos intérêts. Et leur volonté de faciliter un règlement pacifique est parfaitement conforme à nos intérêts", a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, ajoutant qu'"étant donné l'absence de perspectives de paix", la Russie allait continuer de combattre pour atteindre ses objectifs par la voie militaire.

(Susan Heavey à Washington, Dan Flynn à Kyiv, avec le bureau de Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
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1 commentaire

  • 24 juillet 18:24

    Les Russes, n'ont plus aucune confiance dans les Américains. Ce sont les USA qui sont à l'origine de cette guerre, c'est à eux de dire qu'ils y mettent fin et à respecter leur parole. La Russie est en position de légitime défense et en position de force militaire dominante, elle est disposée à faire la paix, mais il lui faut des garanties. Ce sont les vainqueurs qui posent les conditions, pas les vaincus.

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