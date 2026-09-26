Trump rejette le plan de paix présenté par l'Iran, rapporte le WSJ

Le président américain Donald Trump a rejeté le plan présenté par l'Iran, visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin aux hostilités pendant sept jours, a rapporté vendredi le Wall Street Journal (WSJ), citant sans les nommer des responsables américains.

Le locataire de la Maison blanche a déclaré à ses conseillers qu'il s'attendait à reprendre les bombardements en Iran après les élections de mi-mandat, qui doivent se tenir au mois de novembre, indique le WSJ.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait déclaré plus tôt aux journalistes que l'Iran avait présenté un plan de paix qui, s'il était approuvé par Washington, verrait une réouverture du détroit d'Ormuz dans les sept jours.

"Si les Etats-Unis sont réellement déterminés à parvenir à un accord et à rouvrir le détroit d'Ormuz, tout est désormais prêt", avait dit Abbas Araqchi.

Selon le WSJ, Donald Trump se montre sceptique, en privé, quant à la possibilité que l'Iran réponde à ses exigences et il aurait déclaré à son équipe qu'il estimait probable la reprise d'une campagne de bombardements.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier les informations du WSJ dans l'immédiat.

(Bo Erickson à Washington et Parisa Hafezi aux Nations unies, avec Hatem Maher, Yasmine Ghania et Ahmed Tolba au Caire, Timour Azhari à Ryad, Tuvan Gumrukcu à Ankara et Mrinmay Dey à Mexico, rédigé par Aidan Lewis, Ros Russell et Daniel Trotta ; version française Camille Raynaud)