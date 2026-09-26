Trump rejette le plan de paix présenté par l'Iran

(Actualisé avec changement de source)

Donald Trump a dit samedi rejeter la proposition de l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à mettre fin aux hostilités.

"Je rejette leur proposition", a déclaré le président américain devant des journalistes à la Maison blanche.

L'Iran a présenté cette proposition diplomatique lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Téhéran a affirmé qu'elle avait été transmise aux Américains via des médiateurs qataris, qu'elle permettrait de rouvrir le détroit d'Ormuz et de mettre fin aux hostilités dans la région sous sept jours.

Selon le WSJ, Donald Trump aurait déclaré à son équipe qu'il estimait probable la reprise d'une campagne de bombardements.

Les Iraniens ont également engagé le dialogue avec leurs rivaux saoudiens au sujet du détroit, l'une des voies maritimes les plus stratégiques au monde, sur laquelle le conflit, durant depuis sept mois, a perturbé les flux pétroliers - pesant de ce fait lourdement sur l'économie mondiale.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, avait déclaré vendredi aux journalistes aux Nations unies que l'Iran avait présenté un plan de paix qui, s'il était approuvé par Washington, verrait une réouverture du détroit d'Ormuz dans les sept jours.

"Si les Etats-Unis sont réellement déterminés à parvenir à un accord et à rouvrir le détroit d'Ormuz, tout est désormais prêt", avait dit Abbas Araqchi.

NUCLÉAIRE IRANIEN

Cela pourrait notamment inclure des discussions sur le programme nucléaire iranien. Donald Trump a promis que Téhéran n’acquerrait jamais la bombe nucléaire, tandis qu’un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que l’Iran ne ferait preuve d'aucune souplesse concernant son programme nucléaire, même si les États-Unis acceptaient son accord de paix.

L'Iran n'accordera aucune concession sur ses droits, notamment en matière d’enrichissement d’uranium ou d’exportation de son uranium hautement enrichi hors du pays, a précisé cette source iranienne.

Dans une interview accordée à l'émission « Face the Nation » de CBS, le président iranien Massoud Pezeshkian a déclaré que Téhéran était prêt à échanger sur son programme nucléaire et d'autres questions, mais qu’il n’accepterait ni "intimidation ni coercition".

"L"Iran ne cherche pas la guerre, mais il se défendra contre les pressions, les menaces et les attaques", a déclaré Massoud Pezeshkian.

Abbas Araqchi a indiqué que l’Iran avait présenté un plan visant à mettre fin aux hostilités sur tous les fronts, y compris au Liban. Ce plan exigerait en contrepartie que les États-Unis lèvent leur blocus sur les ports iraniens, débloquent les fonds gelés de l’Iran et lèvent leurs sanctions pétrolières, a précisé Abbas Araqchi.

Les précédentes tentatives diplomatiques n’ont pas réussi à mettre fin à la guerre, qui a débuté le 28 février avec des attaques américaines et israéliennes.

(Bo Erickson et Steve Holland à Washington et Parisa Hafezi aux Nations unies, avec Menna AlaaElDin, Hatem Maher, Yasmine Ghania et Ahmed Tolba au Caire, Timour Azhari à Ryad, Tuvan Gumrukcu à Ankara et Mrinmay Dey à Mexico, rédigé par Aidan Lewis, Ros Russell, Daniel Trotta, Stephen Coates ; version française Camille Raynaud et Florence Loève)