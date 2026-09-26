"Plus Léon Trotski que Léon XIV": premier meeting de campagne pour Arthaud et LO

La candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle, Nathalie Arthaud, lors de son premier meeting de campagne à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Mehdi FEDOUACH )

Pour son premier meeting de campagne samedi à Paris Nathalie Arthaud a justifié la candidature de Lutte ouvrière à la présidentielle en repoussant les appels au "vote utile" à gauche pour Jean-Luc Mélenchon, qu'elle a accusé de "désarmer les travailleurs".

"Ce meeting est placé sous l'égide de Léon. Mais pas du pape Léon XIV, de Léon Trotski", a lancé une responsable de Lutte ouvrière en ouverture du meeting, où environ un millier de militants étaient réunis dans la célèbre salle parisienne de la Mutualité.

La candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle, Nathalie Arthaud, lors de son premier meeting de campagne à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Mehdi FEDOUACH )

"Beaucoup se posent déjà la question du vote utile. Alors, je rappelle qu'il n'y a jamais rien eu de plus utile et de plus efficace que les luttes collectives, la conscience de classe, la combativité ouvrière pour faire reculer l'exploitation", a déclaré Nathalie Arthaud, pour justifier sa nouvelle candidature présidentielle malgré ses mauvais scores lors des précédents scrutins.

"Le véritable pouvoir n'est pas à l'Élysée. Les vrais maîtres de la société sont ceux qui tiennent les cordons de la bourse. C'est la classe capitaliste", a-t-elle ajouté, fidèle à la rhétorique trotskiste de LO.

"Notre programme n'est pas un programme électoral, c'est un plan de combat", a-t-elle insisté.

Dans son discours de près d'une heure, où elle a cité Marx et Lénine et plaidé pour un Smic à 2.200 euros net, Mme Arthaud a ciblé la bourgeoisie, le capitalisme, l'extrême droite, mais également le chef de file de la gauche radicale, le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon.

La candidate de Lutte ouvrière à la présidentielle, Nathalie Arthaud, lors de son premier meeting de campagne à Paris, le 26 septembre 2026 ( AFP / Mehdi FEDOUACH )

"Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon qui fera progresser cette conscience de classe. Il en donne parfois l'illusion. Et ce n'est pas très difficile (...) Mais s'il tranche par rapport aux autres, ce n'est pas tant par l'audace de ses propositions que par le climat réactionnaire qui déplace toute la vie politique de plus en plus à droite", a-t-elle critiqué.

"Face à l'évolution guerrière et nationaliste de la société, Mélenchon n'est pas le dernier à jouer du cocorico! Sur ce terrain, il va même dans le sens de Le Pen et de l'extrême droite", a-t-elle également cinglé.

Nathalie Arthaud, enseignante de 56 ans, a remplacé Arlette Laguiller en décembre 2008 comme porte-parole et visage de Lutte ouvrière.

Si elle réunit les 500 parrainages, il s'agira de sa quatrième candidature à l’Élysée, après 2012 (0,56 % des suffrages exprimés), 2017 (0,64 %) et 2022 (0,56 %). Elle prévoit un nouveau meeting parisien, le 4 avril 2027 au Zénith.

Deux autres partis d'extrême gauche, le NPA-Révolutionnaires et Révolution permanente, ont également annoncé présenter une candidature à l'élection présidentielle.