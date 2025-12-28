 Aller au contenu principal
Trump reçoit Zelensky en Floride pour la "phase finale" des discussions de paix
information fournie par Reuters 28/12/2025 à 19:56

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les discussions sur un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie se trouvaient dans leur "phase finale".

Il a effectué ces commentaires devant les journalistes au moment de recevoir son homologue ukrainien Volodimir Zelensky à sa résidence floridienne de Mar-a-Lago.

Un peu plus tôt dans la journée, Donald Trump a indiqué via son réseau social Truth avoir eu un appel téléphonique "très productif" avec le président russe Vladimir Poutine, avec lequel il devrait à nouveau s'entretenir à l'issue de sa rencontre avec Volodimir Zelensky.

Une réunion téléphonique est également prévue avec des dirigeants européens, a fait savoir la présidence ukrainienne.

(Andrea Shalal et Gram Slattery; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
