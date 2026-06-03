Trump participera au sommet de l'Otan en Turquie en juillet, selon Rubio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec les commentaires de Rubio et le contexte) par Humeyra Pamuk et Patricia Zengerle

Le président américain Donald Trump participera au sommet des chefs d'État de l'Otan qui se tiendra en Turquie en juillet, a déclaré mercredi le secrétaire d'État américain Marco Rubio, apportant une confirmation qui devrait susciter un soupir de soulagement dans les capitales de l'alliance.

Alors que les présidents américains assistent presque toujours aux sommets de l'Otan, Washington étant à la tête de l'alliance, des questions avaient été soulevées quant à la présence de Trump cette année, celui-ci ayant exprimé à plusieurs reprises sa colère envers l'Otan, qu'il accusait de réticence à aider les États-Unis dans la guerre en Iran.

S'exprimant lors d'une audition au Congrès mercredi, M. Rubio a évoqué les frustrations de M. Trump, affirmant que sa principale irritation tenait au fait que certains membres ne permettaient pas aux États-Unis d'utiliser les bases militaires situées dans ces pays en temps de crise.

Malgré sa déception vis-à-vis de l’alliance, Trump participera tout de même à la réunion, a déclaré Rubio.

"Les États-Unis font toujours partie de l'alliance de l'Otan, et nous serons présents en Turquie pour discuter de tous ces sujets. Le président lui-même participera au prochain sommet des chefs d'État de l'Otan, où tous ces points seront clarifiés", a déclaré Rubio.

Plusieurs pays de l’OTAN ont refusé de soutenir la campagne militaire américaine contre l’Iran en interdisant aux avions militaires américains l’utilisation de leur espace aérien ou en refusant d’envoyer des forces navales pour aider à rouvrir le détroit d’Ormuz aux pétroliers.

Trump a qualifié à plusieurs reprises l'Otan de "tigre de papier" et a menacé de se retirer de l'alliance transatlantique composée de 32 membres ces dernières semaines, arguant que les alliés européens de Washington comptaient sur les garanties de sécurité américaines tout en n'apportant qu'un soutien insuffisant à la campagne de bombardements américano-israélienne en Iran.