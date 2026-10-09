 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump met en place une commission chargée d'enquêter sur Lisa Cook, de la Fed, selon un communiqué de la Maison Blanche
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 16:03

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a annoncé la création d'une commission chargée d'enquêter sur la gouverneure de la Fed Lisa Cook, selon un avis publié vendredi sur le site Internet de la Maison Blanche.

"Afin de m’aider à m’acquitter de cette responsabilité, la commission enquêtera sur les allégations portées contre la gouverneure Cook et me fera savoir s’il existe un "motif" justifiant la destitution de la gouverneure Cook", indique l’avis daté du 7 octobre.

Banques centrales
Donald Trump
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank