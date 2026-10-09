Trump met en place une commission chargée d'enquêter sur Lisa Cook, de la Fed, selon un communiqué de la Maison Blanche

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Le président américain Donald Trump a annoncé la création d'une commission chargée d'enquêter sur la gouverneure de la Fed Lisa Cook, selon un avis publié vendredi sur le site Internet de la Maison Blanche.

"Afin de m’aider à m’acquitter de cette responsabilité, la commission enquêtera sur les allégations portées contre la gouverneure Cook et me fera savoir s’il existe un "motif" justifiant la destitution de la gouverneure Cook", indique l’avis daté du 7 octobre.