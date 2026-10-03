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Trump met en ligne le numéro de téléphone d'un sénateur républicain en désaccord avec le changement d'heure
information fournie par Reuters 03/10/2026 à 22:34

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(Répétition du titre)

Le président américain Donald Trump a publié en ligne le numéro de téléphone présumé d'un sénateur républicain américain, dans le cadre d'une polémique entre les deux hommes sur la pérennisation de l'heure d'été.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a exhorté les citoyens à appeler un numéro de téléphone qui, selon lui, appartient au sénateur Tom Cotton, élu républicain de l'Arkansas, qui s'oppose à un projet de loi soutenu par le président américain visant à mettre fin au changement d'heure.

Le différend porte sur le "Sunshine Protection Act", qui prévoit de mettre un terme à la pratique consistant à avancer ou reculer les montres d'une heure deux fois par an.

Selon Donald Trump, la plupart des Américains souhaitent profiter davantage de la lumière du soleil l'après-midi. Mais pour Tom Cotton, ce changement plongera les lève-tôt dans l'obscurité pendant les mois d'hiver.

"À tous les habitants de l'Arkansas : Tom Cotton, un de mes amis, bloque un projet de loi très important", écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Tom Cotton n'a pas répondu directement à la déclaration du président américain mais a dit ceci sur la plate-forme X :

"Personne n'aime changer d'heure, moi y compris, mais le Congrès a déjà adopté à plusieurs reprises l'heure d'été permanente et l'a abrogée à chaque fois, quand les Américains ont dû faire face à des levers de soleil absurdement tardifs en hiver", écrit-il.

"Les habitants de l'Arkansas ne veulent pas que leurs enfants se rendent à l'école dans l'obscurité totale, et je ferai toujours passer l'Arkansas en premier", ajoute-t-il.

Lorsque Reuters a appelé le numéro fourni par Donald Trump pour joindre Tom Cotton, l'appel a été directement redirigé vers une boîte vocale qui ne s'identifiait pas comme appartenant au sénateur.

(Erickson, David Shepherdson et David Brunnstrom, Version française Benoit Van Overstraeten)

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