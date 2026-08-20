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Trump met en garde tout pays qui soutiendrait l'Iran contre des conséquences économiques
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 01:32
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Le président américain Donald Trump a prévenu mercredi que tout pays qui apporterait son soutien à l'Iran ou lui fournirait de l'aide ferait face à de "graves" conséquences économiques.

"Tout pays qui permettrait à ses institutions financières, ses entreprises, ses aéroports ou ses entités gouvernementales d'apporter toute aide à l'Iran fera face à de graves conséquences économiques", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Le locataire de la Maison blanche n'a pas précisé quelles mesures Washington prendrait et il n'a nommé aucun pays.

(Kanishka Singh et Jasper Ward à Washington; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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