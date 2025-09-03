Trump menace de revenir sur les accords avec l'UE si la Cour suprême juge les droits de douane illégaux

Le président américain Donald Trump a menacé mercredi de "revenir" sur les accords commerciaux conclus avec notamment l'Union européenne (UE), le Japon et la Corée du Sud, si la Cour suprême des Etats-Unis devait juger ses droits de douane illégaux.

L'administration américaine va demander à la Cour suprême de se prononcer rapidement sur les droits de douane, alors qu'une cour d'appel les a jugés illégaux la semaine dernière, a-t-il réitéré mercredi en amont d'une réunion avec le président polonais Karol Nawrocki.

Donald Trump a fait des droits de douane l'une des pierres angulaires de sa politique économique et il estime qu'ils pourraient permettre d'engranger des milliards de dollars pour le gouvernement américain.

"Notre pays a la possibilité de redevenir incroyablement riche. Il pourrait aussi redevenir incroyablement pauvre. Si nous ne gagnons pas cette affaire, notre pays va souffrir énormément, énormément", a-t-il encore affirmé.

"Nous avons conclu un accord avec l'Union européenne dans le cadre duquel ils nous versent près de mille milliards de dollars, et vous savez quoi ? Ils sont contents. C'est fait. Tous ces accords sont conclus", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jeff Mason et Andrea Shalal, version française Kate Entringer)