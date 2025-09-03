 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump menace de revenir sur les accords avec l'UE si la Cour suprême juge les droits de douane illégaux
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 19:07

Le président américain Donald Trump a menacé mercredi de "revenir" sur les accords commerciaux conclus avec notamment l'Union européenne (UE), le Japon et la Corée du Sud, si la Cour suprême des Etats-Unis devait juger ses droits de douane illégaux.

L'administration américaine va demander à la Cour suprême de se prononcer rapidement sur les droits de douane, alors qu'une cour d'appel les a jugés illégaux la semaine dernière, a-t-il réitéré mercredi en amont d'une réunion avec le président polonais Karol Nawrocki.

Donald Trump a fait des droits de douane l'une des pierres angulaires de sa politique économique et il estime qu'ils pourraient permettre d'engranger des milliards de dollars pour le gouvernement américain.

"Notre pays a la possibilité de redevenir incroyablement riche. Il pourrait aussi redevenir incroyablement pauvre. Si nous ne gagnons pas cette affaire, notre pays va souffrir énormément, énormément", a-t-il encore affirmé.

"Nous avons conclu un accord avec l'Union européenne dans le cadre duquel ils nous versent près de mille milliards de dollars, et vous savez quoi ? Ils sont contents. C'est fait. Tous ces accords sont conclus", a-t-il ajouté.

(Rédigé par Jeff Mason et Andrea Shalal, version française Kate Entringer)

