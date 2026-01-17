Trump menace 8 pays européens de droits de douane sur le Groenland

(Actualisé avec précisions)

Le président américain Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de droits de douane de plus en plus élevés contre plusieurs de ses alliés européens jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à racheter le Groenland, marquant une escalade dans le conflit portant sur l'avenir du vaste territoire autonome danois.

Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a déclaré que des droits de douane supplémentaires de 10% seraient appliqués à compter du 1er février au Danemark, à la Norvège, à la Suède, à la France, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et à la Finlande, tous déjà objets de droits de douane imposés par l'administration américaine.

Ces nouvelles taxes douanières seraient portées à 25% le 1er juin et resteraient en vigueur tant qu'un accord pour un rachat du Groenlandpar les Etats-Unis, a-t-il ajouté.

Donald Trump affirme que le territoire est vital pour la sécurité des États-Unis en raison de son emplacement stratégique et de ses importantes réserves de minerais et n'a pas exclu le recours à la force pour en prendre le contrôle.

Des soldats européens sont arrivés ces derniers jours au Groenland dans le cadre d'exercices décidés par le Danemark et ses alliés pour montrer à Donald Trump que la sécurité du territoire est prise au sérieux.

"Ces pays, qui sont en train de jouer ce jeu très dangereux, ont mis en jeu un niveau de risque qui n'est ni tenable, ni soutenable", a poursuivi Donald Trump dans son message.

"Les Etats-Unis d'Amérique sont ouverts immédiatement à l'ouverture de négociations avec le Danemark et/ou n'importe lequel de ces pays qui ont mis tant à risque, malgré tout ce que nous avons fait pour eux, y compris une protection maximale, au cours de tant de décennies", a-t-il ajouté.

Plus de 20.000 personnes ont manifesté samedi à la capitale danoise Copenhague, selon les organisateurs, et plusieurs centaines dans les rues de Nuuk, la capitale du Groenland, pour apporter leur soutien au territoire menacé d'annexion et appeler au respect de son droit à l'autodétermination. nL8N3YI066

Plusieurs des principaux pays de l'Union européenne soutiennent le Danemark et ont prévenu qu'une annexion militaire par les Etats-Unis d'un territoire de l'Otan marquerait la fin de l'alliance atlantique dirigée par Washington. La Grande-Bretagne a également apporté son soutien au Danemark.

(Jason Lange et Michael Martina, version française Gilles Guillaume)