Les menaces tarifaires de Trump sur le Groenland sont "inacceptables"-Macron

Emmanuel Macron a qualifié samedi d'"inacceptables" les menaces de nouveaux droits de douane du président américain Donald Trump contre plusieurs pays européens dans le bras de fer sur le Grroenland et indiqué que si elles étaient confirmées, l'Europe y répondrait de manière coordonnée.

"Aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer, ni en Ukraine, ni au Groenland, ni ailleurs dans le monde lorsque nous sommes confrontés à de telles situations", a dit le président français dans un message posté sur le réseau social X.

"Les menaces tarifaires sont inacceptables et n'ont pas leur place dans ce contexte. Les Européens y répondront de façon unie et coordonnée si elles étaient confirmées. Nous saurons faire respecter la souveraineté européenne", a-t-il ajouté.

Donald Trump a promis samedi d'appliquer une vague de droits de douane de plus en plus élevés contre huit de ses alliés européens jusqu'à ce que les Etats-Unis soient autorisés à racheter le Groenland, marquant une escalade dans le conflit portant sur l'avenir du vaste territoire autonome danois.

(Reportage John Irih et Gilles Guillaume)