Trump maintient son choix « brillant » pour la Fed, malgré l'absence de baisse des taux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelles informations) par Steve Holland

Le président Donald Trumpa refusé mercredi de se retourner contre son « brillant » directeur de la banque centrale américaine, qu’il a lui-même choisi, bien que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, n’ait pas procédé aux baisses de taux que Trump souhaite désespérément et qu’il ait peu de chances de le faire dans un avenir proche.

« C’est un homme brillant », a déclaré Trump aux journalistes dans le Bureau ovale. « Je sais qu’il aimerait voir les taux d’intérêt baisser, mais il a un conseil d’administration, et c’est un conseil politique, qui souhaite maintenir les taux à un niveau élevé. Mais nous nous battons sur la question des taux. »

Warsh, au contraire, a laissé entendre lors d’une conférence de presse à la suite de la décision de la Fed de maintenir les taux inchangés qu’il pourrait en réalité être davantage enclin à des hausses de taux, qu’il considère comme la réponse appropriée à la remontée de l’inflation qui s’accompagne actuellement d’un marché de l’emploi et d’une économie résilients.

« Tout banquier central, en particulier un banquier central dont le marché du travail est plus ou moins en équilibre… tout banquier central, lorsqu’il constate que l’inflation sous-jacente augmente, est davantage enclin à resserrer sa politique monétaire. À l’inverse, lorsqu’il a rempli l’autre volet de son mandat et qu’il constate que l’inflation sous-jacente recule, il est davantage enclin à assouplir sa politique », a déclaré Warsh. « Telle est ma fonction de réaction. »

Les remarques de Trump font suite à la deuxième décision de politique monétaire de la Fed depuis que Warsh a succédé en mai à Jerome Powell, que Trump avait attaqué sans relâche pour ne pas avoir baissé les taux de manière agressive comme il l’avait exigé à plusieurs reprises. Dans les deux cas, la Fed a maintenu ses taux inchangés dans une fourchette comprise entre 3,50% et 3,75%, mais lors de la réunion de cette semaine, trois des nouveaux collègues de Warsh ont exprimé leur désaccord en faveur d’une hausse des taux.

Et en effet, cela pourrait bien être la prochaine mesure prise par la Fed de Warsh: les marchés des contrats à terme sur taux d’intérêt estiment actuellement à plus de 60% la probabilité d’une hausse d’un quart de point lorsque les responsables de la banque centrale se réuniront à nouveau en septembre.