Trump laisse un peu de marge aux négociations avec l'Iran - ambassadeur US

(Ajoute des détails)

Le président américain Donald Trump a suspendu ses attaques contre l'Iran afin de laisser de la place à la diplomatie, a déclaré dimanche l'ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies.

"Il laisse un peu de marge aux négociations, il leur accorde un peu de répit", a dit Mike Waltz, interrogé sur l'émission "Fox News Sunday".

De son côté, l'Iran s'abstiendra de toute attaque tant que les États-Unis suspendront les leurs, mais Téhéran reste sceptique quant aux intentions américaines, a dit à Reuters une source iranienne de haut rang.

"La position de l'Iran reste celle d'une 'riposte à chaque attaque' : si les attaques cessent, l'Iran mettra également fin à ses opérations. Ce message a déjà été transmis aux États-Unis", a poursuivi la source, au lendemain de la suspension des frappes par Washington après 13 nuits consécutives de frappes aériennes.

"Le scepticisme l'emporte sur l'optimisme concernant la suspension des attaques. L'opinion dominante est que cette trêve est tactique plutôt qu'authentique", a ajouté la source.

Mike Waltz n'a pour sa part pas donné plus de détails sur la nature d'éventuels pourparlers. Selon CBS, Washington a arrêté ses attaques en raison du déplacement de responsables omanais en Iran.

Interrogé sur la trêve observée par les Etats-Unis, un haut responsable de l'administration Trump a noté samedi que le président américaine avait "toujours clairement indiqué qu'il privilégiait la diplomatie, mais qu'il avait montré à l'Iran ce qui se passerait s'il ne se présentait pas à la table des négociations avec des intentions sérieuses.

La nouvelle campagne militaire américaine - décidée selon Washington en représailles aux attaques iraniennes menaçant la reprise du trafic maritime dans la détroit d'Ormuz - a de fait mis un terme à l'accord provisoire conclu le mois dernier entre les belligérants, destiné à mettre fin à la guerre lancée le 28 février par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Selon aussi bien le New York Times que CNN, Donald Trump a décidé de suspendre cette campagne après la mise en garde, vendredi, de certains de ses conseillers, au sujet d'un possible épuisement des stocks, notamment dans le domaine de systèmes anti-missiles.

Les deux médias ont rapporté que le chef d'état-major du Pentagone, Dan Caine, était à l'origine de ces inquiétudes. Et, selon CNN, le vice-président JD Vance a également exprimé des réserves.

(Parisa Hafezi et Raphael Satter, Version française Benoit Van Overstraeten)