Trump instaure une "semaine de l'anti-communisme"
information fournie par AFP 10/11/2025 à 19:58

Donald Trump lors d'un match de football américain dans le Maryland le 10 novembre 2025 ( AFP / Mandel NGAN )

Donald Trump a publié lundi une proclamation faisant de la semaine qui s'ouvre aux Etats-Unis celle de "l'anti-communisme", attaquant au passage ses adversaires progressistes.

Ces proclamations, par lesquelles les présidents américains mettent en valeur des thématiques qui leur sont chères pour une journée ou une semaine, ont une valeur surtout symbolique.

Dénonçant "l'une des idéologies les plus destructrices de l'histoire", le républicain de 79 ans écrit, dans ce texte diffusé par la Maison Blanche: "Aujourd'hui de nouvelles voix répètent de vieux mensonges, en les déguisant sous des expressions telles que +justice sociale+ ou +socialisme démocratique+", le courant dont se revendique Zohran Mamdani, tout juste élu maire de New York.

"Leur message reste le même: renoncez à vos libertés, faites confiance au pouvoir du gouvernement, et échangez l'espoir de la propriété pour le confort vide de la surveillance", affirme encore Donald Trump.

Le président américain a déjà qualifié Zohran Mamdani de "communiste", et déclaré dans un discours, après l'élection de ce dernier, que les Américains faisaient face à un "choix entre le communisme et le bon sens".

Le futur maire de New York l'a défié publiquement le soir de sa victoire à l'élection municipale, en lançant: "Donald Trump, puisque je sais que vous regardez, hé bien: +montez le son!+".

Donald Trump
  • 20:26

    On recycle les vieux slogans... et le mec était en Chine il y a 24H pour négocier avec ceux-là même qu'il critique... retournement de veste, il est fort ou a un bon tailleur.

