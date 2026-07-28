Trump fait part de son agacement à l'égard de Netanyahu avant leur réunion

(Actualisé avec déclaration de Netanyahu)

Le président américain Donald Trump a fait part de son agacement à l'égard de Benjamin Netanyahu avant leur réunion mardi à Washington, déplorant que le Premier ministre israélien ait rendu publiques leurs discussions à venir au sujet de l'Iran.

Interrogé par Fox News sur des informations selon lesquelles

Benjamin Netanyahu prévoyait de l'informer d'activités en cours sur le site iranien de Pickaxe Mountain, le locataire de la Maison blanche a déclaré, en utilisant le surnom du Premier ministre israélien : "Je n'ai pas besoin que Bibi me le dise. Bibi me le dit parce qu'il veut que je reste impliqué."

"Pourquoi tu ne me le dis pas juste à moi ? Pourquoi tu dois l'annoncer au monde entier ?", s'est-il interrogé.

Selon le New York Post, qui s'appuie sur une source à Jérusalem, Benjamin Netanyahu devait apporter des renseignements à Donald Trump sur le fait que l'Iran construit des sites nucléaires près de Pickaxe Mountain et que Téhéran ment quant à sa volonté de conclure un accord de paix.

Les services de Benjamin Netanyahu n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux à la suite de la réunion, Benjamin Netanyahu a cependant salué un "excellent" entretien et l'une "des meilleures discussions" qu'il a eues avec Donald Trump.

"C'était une conversation marquée par un partenariat entier, un soutien mutuel et une compréhension mutuelle de notre objectif commun : s'assurer que l'Iran n'obtienne pas l'arme nucléaire, ainsi que d'autres objectifs", a-t-il déclaré.

Sur des clichés publiés sur X par le bureau du Premier ministre israélien, les deux hommes s'affichent tout sourires au sein du Bureau ovale, accompagnés du vice-président américain J.D. Vance, du secrétaire d'Etat Marco Rubio et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

Benjamin Netanyahu était présent dans la capitale américaine avec l'objectif d'afficher son entente avec Donald Trump à des fins de politique intérieure, alors que s'ouvre la campagne des élections législatives du 27 octobre qui décideront de son avenir à la tête de l'Etat hébreu.

PREMIÈRE RENCONTRE DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE EN IRAN

C'est la première fois que les deux dirigeants se rencontrent depuis le déclenchement des bombardements israélo-américains contre l'Iran, le 28 février dernier.

Le chef du gouvernement israélien, à Washington depuis lundi, doit assister aux obsèques du sénateur Lindsey Graham, décédé le 11 juin, "faucon" républicain proche du chef de la Maison blanche. Le président ukrainien Volodimir Zelensky sera également présent à la cérémonie.

Les relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu, que l'on peut qualifier d'erratiques, se sont dégradées depuis le début de la guerre en Iran. Le président américain a notamment reproché au dirigeant israélien d'entraver les efforts de paix en vue d'un accord de cessez-le-feu, désormais lettre morte.

En juin dernier, Donald Trump l'avait traité de "putain de cinglé" ("fucking crazy"), insulte d'abord relayée par les médias puis confirmée par le président américain lui-même.

Le dirigeant de 76 ans entend briguer un nouveau mandat lors des élections législatives du 27 octobre, mais sa cote de confiance chute dans les sondages.

(Reportage Steve Holland, Erin Banco, Andrea Shalal, Dan Flynn, Patricia Zengerle, version française Sophie Louet et Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten et Benjamin Mallet)