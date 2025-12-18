Trump fait l'éloge du gouverneur de la Fed, Christopher Waller, qu'il qualifie de "génial" après son entretien pour le poste de président de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire de Trump au paragraphe 3 et d'un contexte supplémentaire) par Steve Holland

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il avait interviewé le gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller un jour plus tôt en tant que candidat pour succéder à Jerome Powell à la présidence de la Fed, le qualifiant de "génial".

M. Trump a déclaré que trois ou quatre finalistes restaient en lice pour le poste.

On a également demandé à M. Trump ce qu'il pensait de la gouverneure de la Réserve fédérale Michelle Bowman, qu'il a qualifiée de "fantastique".

Le mandat de quatre ans de M. Powell expire en mai et M. Trump a déclaré qu'il souhaitait un successeur qui soutiendrait une politique monétaire favorable à la croissance. Outre Waller et Bowman, Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison Blanche, et Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed, sont également en lice.