Trump fait l'éloge de Takaichi lors de discussions à Tokyo

par Trevor Hunnicutt, Tim Kelly et John Geddie

Le président américain Donald Trump a fait mardi à Tokyo l'éloge de Sanae Takaichi, devenue ce mois-ci la première femme à accéder au pouvoir au Japon, saluant sa promesse d'accélérer les dépenses militaires, tandis que des accords sur le commerce et les minerais essentiels ont été signés au cours de cette visite.

Proche de l'ancien Premier ministre défunt Shinzo Abe, avec lequel Donald Trump avait noué lors de son premier mandat une amitié sur les terrains de golf, Sanae Takaichi a exprimé son intention de nominer le président américain pour le prix Nobel de la paix, a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, aux journalistes.

Il est attendu que la dirigeante japonaise propose mardi un ensemble d'investissements aux Etats-Unis, comme convenu dans le cadre de l'accord commercial scellé en juillet entre les deux pays, et promette d'accroître l'achat par Tokyo de soja, véhicules et pétrole américains, ont déclaré des sources au fait de la question en amont de la visite de Donald Trump.

Ces démarches pourraient permettre de tempérer les exigences de Donald Trump s'agissant du renforcement des dépenses de défense du Japon, que le président américain juge indispensable pour lutter contre la puissance grandissante de la Chine dans la région.

Arrivé au palais Akasaka, dans le centre de Tokyo, pour des discussions avec Sanae Takaichi, Donald Trump a noté la "poignée de main très ferme" de la Première ministre japonaise, alors que les deux dirigeants prenaient la pose devant les photographes.

"De tout de ce que je sais grâce à Shinzo (Abe) et d'autres, vous serez l'une des Premières ministres les plus exceptionnelles. Je veux aussi vous féliciter d'être devenue la première femme à accéder à ce poste. C'est quelque chose de majeur", a déclaré Donald Trump à Sanae Takaichi au moment de débuter une réunion en compagnie de leurs délégations.

Sanae Takaichi a décrit comme des réussites "sans précédent" les efforts menés par Donald Trump pour parvenir à des accords de cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande ainsi qu'entre Israël et les mouvements armés palestiniens.

Comme d'autres dirigeants mondiaux, elle a recommandé que le président américain reçoive le prix Nobel de la paix, pour lequel Donald Trump fait ouvertement campagne depuis son retour au pouvoir, se vantant d'être un pacificateur sans égal.

Donald Trump et Sanae Takaichi ont ensuite signé un accord-cadre destiné à garantir l'approvisionnement en minerais essentiels et terres rares, Washington et Tokyo voulant tous deux s'affranchir de leur dépendance en la matière à l'égard de la Chine.

Après un déjeuner au palais Akasaka, où le président américain s'était rendu pour la dernière fois en 2019 pour des discussions avec Shinzo Abe - assassiné en 2022 après avoir quitté le pouvoir -, Donald Trump et Sanae Takaichi devaient visiter la base navale américaine installée à Yokosuka, près de Tokyo, qui abrite le porte-avions USS George Washington.

Par la suite, Donald Trump devait rencontrer dans la capitale japonaise des dirigeants d'entreprises.

Le président américain prendra mercredi la direction de la Corée du Sud, troisième et ultime étape de sa tournée régionale, où il doit rencontrer jeudi son homologue chinois Xi Jinping pour des discussions très attendues, notamment sur le commerce.

(Reportage Tim Kelly, Trevor Hunnicutt, John Geddie, Mariko Katsumura; version française Jean Terzian)