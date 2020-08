Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Trump et Macron discutent d'une aide d'urgence commune au Liban Reuters • 07/08/2020 à 18:56









TRUMP ET MACRON DISCUTENT D'UNE AIDE D'URGENCE COMMUNE AU LIBAN WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump et Emmanuel Macron ont discuté vendredi d'un projet de coopération sur une aide d'urgence au Liban, à laquelle d'autres pays pourraient être associés, a déclaré le porte-parole de la Maison blanche dans un communiqué. Judd Deere a déclaré également que les deux présidents avaient fait part de leur "profonde tristesse face aux victimes et aux destructions" à Beyrouth, à la suite de l'explosion qui a coûté la vie à 154 personnes au moins mardi dans la capitale libanaise. Emmanuel Macron et Donald Trump ont échangé à ce sujet lors d'un entretien téléphonique portant principalement sur la question de la prolongation de l'embargo sur les armes à l'encontre de l'Iran. (Bureau de Washington, version française Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.