Trump et Infantino : dans le monde à eux

Les aventures du duo Trump - Infantino se poursuivent. Dans ce nouvel épisode, c'est au tour du président des États-Unis de se ranger derrière les opinions de celui de la FIFA, qui invite soudainement l'équipe d'Iran à jouer sur le sol américain cet été, tout en jouant les médiateurs de paix. Preuve d'une amitié qui n'a jamais été aussi forte.

À quoi jouent vraiment Donald Trump et Gianni Infantino ? Si le rapprochement entre le président des États-Unis et le boss de la FIFA n’est plus à expliquer, leurs soutiens respectifs sur les problématiques de chacun ont de quoi interroger. Dans cette amitié qui n’en finit plus de se renforcer à un gros mois du coup d’envoi de la Coupe du monde nord-américaine, Gianni Infantino est sans doute celui qui avait fait le premier pas, en décernant à Donald Trump le premier « Prix de la paix FIFA » en décembre dernier, puis en étant l’invité surprise de son premier « Conseil de paix » (et marquant une présence de l’instance mondiale du foot dans un sommet politique, tout en affirmant que les deux doivent rester séparés).

Des efforts bien éloignés des vraies problématiques du football, qui finissent par payer pour le dirigeant suisse. Et pour preuve, alors qu’Infantino confirmait ce jeudi lors du congrès annuel de la FIFA la participation de l’Iran au Mondial, ce même pays contre qui les États-Unis s’enlisent dans un conflit aux issues incertaines, Donald Trump a décidé de rendre la pareille à son bro .…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com