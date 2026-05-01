Brighton se met au MMA

Ça va chahuter dans les surfaces.

C’est la nouvelle mode du football moderne : dans les staffs élargis des clubs, on retrouve de plus en plus souvent une personne dédiée uniquement aux coups de pied arrêtés. On entend souvent parler du rôle prépondérant dans ce domaine de Nicolas Jover à Arsenal, par exemple, et cette fois, c’est au tour de Brighton de se mettre à la page. Mais pas n’importe comment, puisque les Seagulls ont tout bonnement fait appel à un combattant de MMA . Vous l’aurez compris, l’objectif ici est de permettre aux joueurs de s’améliorer dans les duels.…

AL pour SOFOOT.com