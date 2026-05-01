Un drama de plus au FC Nantes !
La télé-réalité de la saison.
Comme si le FC Nantes n’a déjà pas assez de soucis sur les terrains, il faut en plus qu’il y en ait en coulisses. Ce jeudi, le coordinateur du secteur médical du club, Nicolas-Pierre Bernot a démissionné, alors qu’il est suspecté depuis quelques jours de remonter des informations sur le vestiaire et sur le staff à la famille Kita , qui gère le club depuis Paris. Waldemar Kita, justement, n’avait pas été forcément très malin en disant ceci, il y a quelques jours, à Eurosport : « Quand quelqu’un du corps médical vous dit : « Président, il faut absolument changer cet entraîneur, on va à la catastrophe, il ne fait que des bêtises. » Je fais quoi ? » …
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer