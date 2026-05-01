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Un drama de plus au FC Nantes !
information fournie par So Foot 01/05/2026 à 21:00

Un drama de plus au FC Nantes !

Un drama de plus au FC Nantes !

La télé-réalité de la saison.

Comme si le FC Nantes n’a déjà pas assez de soucis sur les terrains, il faut en plus qu’il y en ait en coulisses. Ce jeudi, le coordinateur du secteur médical du club, Nicolas-Pierre Bernot a démissionné, alors qu’il est suspecté depuis quelques jours de remonter des informations sur le vestiaire et sur le staff à la famille Kita , qui gère le club depuis Paris. Waldemar Kita, justement, n’avait pas été forcément très malin en disant ceci, il y a quelques jours, à Eurosport : « Quand quelqu’un du corps médical vous dit : « Président, il faut absolument changer cet entraîneur, on va à la catastrophe, il ne fait que des bêtises. » Je fais quoi ? »

AL pour SOFOOT.com

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