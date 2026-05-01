« Personne ne m'a contacté » : José Mourinho réagit à la rumeur Real Madrid

Le Mou calme tout le monde. Annoncé de retour au Real Madrid cet été pour remplacer Álvaro Arbeloa, José Mourinho, actuel entraîneur du Benfica Lisbonne, a évoqué la rumeur en cours. « Personne du Real Madrid ne m’a contacté. Je peux vous le garantir. Je suis dans le football depuis tant d’années et je suis habitué à ce genre de choses… Mais il n’y a rien de la part du Real Madrid. Il me reste un an de contrat avec Benfica, et c’est tout » , a démenti ce vendredi le Special One en conférence de presse.

🗣️ Mourinho: "NADIE del Real Madrid ha hablado conmigo. Eso lo garantizo. Estamos acostumbrados a estas cosas, pero NADA del Real Madrid" 😯😯😯😯 📹@elchiringuitotvpic.twitter.com/65JkqGuYEU…

TJ pour SOFOOT.com