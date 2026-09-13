Trump estime que les versements de 5 000 dollars sont “faciles” à intégrer dans le budget fédéral

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour avec les commentaires des législateurs et le contexte; voir les paragraphes 3 à 11)

par Bo Erickson, Chuck Mikolajczak et Padraic Halpin

Le président Donald Trump a déclaré dimanche que les États-Unis avaient les moyens de tenir sa promesse d’envoyer 5 000 dollars à chaque adulte américain si son parti, le Parti républicain, conservait le contrôle du Congrès lors des élections de cette année.

“Je ne sais pas, mais ce sera facile si les républicains l’emportent. 5 000 dollars à tous les adultes du pays, et nous pouvons facilement nous le permettre car nous encaissons énormément d’argent”, a déclaré Trump aux journalistes lorsqu’on lui a demandé si le Congrès devrait approuver ces versements, ajoutant que des milliers de milliards de dollars affluaient dans le pays.

Trump a dévoilé l’idée de versements de 5 000 dollars lors d’un discours à la convention du Parti républicain la semaine dernière. S’adressant dimanche aux journalistes en Irlande, où il assistait à un tournoi de golf dans son club de Doonbeg, le président a déclaré que le gouvernement américain disposait des fonds nécessaires pour financer cette mesure.

Mais un tel versement devrait être approuvé par le Congrès, a déclaré dimanche le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, un républicain de Louisiane. “Bien sûr, tout est dans les détails. Nous devons régler tous ces aspects”, a déclaré Johnson à l’émission “State of the Union” de CNN.

Les responsables politiques démocrates ont critiqué cette idée dimanche matin dans les émissions d’actualité, le chef de file de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, déclarant à l’émission “This Week” d’ABC qu’il ne s’agissait pas d’une “proposition sérieuse”.

La sénatrice américaine Mallory McMorrow, évoquant la suppression de certaines aides prévues par l’Affordable Care Act , a émis des doutes quant à l’envoi effectif des chèques de 5 000 dollars promis, même si les républicains conservaient le contrôle du Congrès.

“Il y a eu une suppression des subventions de l’ACA”, a déclaré McMorrow, une démocrate du Michigan, sur CNN. “Je crois que nous étions censés recevoir 1 000 dollars. Donc si vous croyez que vous allez recevoir 5 000 dollars, j’ai un pont à vous vendre.”

Le député américain Mike Lawler, un républicain de New York engagé dans une course électorale très serrée, n’a pas voulu s’engager spécifiquement dimanche sur la proposition de dividende de 5 000 dollars avancée par Trump.

“Je suis favorable à ce que l'on remette de l'argent dans les poches des Américains qui travaillent dur”, a-t-il déclaré dans l'émission “This Week” sur ABC, citant les réductions d'impôts prévues dans le “One Big Beautiful Bill” adopté l'année dernière par les républicains.

“Mais qu’on appelle cela un chèque de relance ou un dividende, la question est: comment financer tout cela? C’est là-dessus que je me concentre. Nous avons une dette de 4 000 milliards de dollars, et nous devons nous attaquer sérieusement à ce problème.”

Lisa Gilbert, coprésidente de l’association de défense des consommateurs Public Citizen, avait auparavant qualifié cette initiative de tentative d’achat de voix.

“Cette tentative explicite et désespérée d’acheter des voix en vue des élections de novembre marque un nouveau coup bas. Trump sait qu’il ne peut pas faire cela, et pourtant il tente de soudoyer les électeurs avec la fausse promesse d’argent pour aider son parti à remporter les élections, ce qui est contraire à tous les principes de la démocratie américaine.”