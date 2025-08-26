 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump envisage encore d'imposer des sanctions économiques "très sérieuses" à la Russie
information fournie par Reuters 26/08/2025 à 23:28

Le président américain Donald Trump a dit mardi être prêt à imposer des sanctions économiques à la Russie si son président, Vladimir Poutine, ne donnait pas son accord à un cessez-le-feu.

"Ce que j'envisage est très, très sérieux, s'il faut que je le fasse, mais je veux voir cela se terminer", a déclaré Donald Trump à un journaliste. "Nous avons les sanctions économiques. Je parle de (sanctions) économiques car nous n'allons pas nous engager dans une guerre mondiale."

"Il ne s'agira pas d'une guerre mondiale mais d'une guerre économique", a dit le locataire de la Maison blanche lors d'une réunion de son cabinet. "Une guerre économique sera dure, et ce sera dur pour la Russie, et ce n'est pas quelque chose que je souhaite."

"(Le président ukrainien Volodimir) Zelensky n'est pas non plus exactement innocent", a-t-il ajouté.

Le président américain a laissé entendre mardi qu'il était prêt à "recourir à un système de très importants droits de douane qui serait très coûteux pour la Russie ou l'Ukraine" afin de parvenir à la paix.

Guerre en Ukraine
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank