Trump envisage encore d'imposer des sanctions économiques "très sérieuses" à la Russie

Le président américain Donald Trump a dit mardi être prêt à imposer des sanctions économiques à la Russie si son président, Vladimir Poutine, ne donnait pas son accord à un cessez-le-feu.

"Ce que j'envisage est très, très sérieux, s'il faut que je le fasse, mais je veux voir cela se terminer", a déclaré Donald Trump à un journaliste. "Nous avons les sanctions économiques. Je parle de (sanctions) économiques car nous n'allons pas nous engager dans une guerre mondiale."

"Il ne s'agira pas d'une guerre mondiale mais d'une guerre économique", a dit le locataire de la Maison blanche lors d'une réunion de son cabinet. "Une guerre économique sera dure, et ce sera dur pour la Russie, et ce n'est pas quelque chose que je souhaite."

"(Le président ukrainien Volodimir) Zelensky n'est pas non plus exactement innocent", a-t-il ajouté.

Le président américain a laissé entendre mardi qu'il était prêt à "recourir à un système de très importants droits de douane qui serait très coûteux pour la Russie ou l'Ukraine" afin de parvenir à la paix.