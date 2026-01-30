Trump envisage des discussions avec l'Iran, le Pentagone se prépare à une possible intervention

par Steve Holland et Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il envisageait des discussions avec l'Iran, alors même qu'un nouveau navire de guerre américain a été déployé au Moyen-Orient.

Donald Trump n'a pas précisé quand une discussion interviendrait, ni sur quelles questions elle porterait. Il n'a pas non plus indiqué qui dirigerait les négociations côté américain.

"Je prévois de le faire, oui", a déclaré Donald Trump lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait des discussions avec Téhéran. "Nous avons beaucoup de très gros et très puissants navires qui voguent en ce moment vers l'Iran et ce serait formidable si nous n'avions pas besoin de les utiliser."

Des responsables américains ont déclaré que le locataire de la Maison blanche étudiait plusieurs options d'intervention en Iran, dont des frappes ciblées contre les forces de sécurité et les dirigeants du pays, mais qu'il n'avait pas encore pris de décision à ce sujet.

Interrogé sur la situation en Iran, le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth a déclaré: "Ils ne devrait pas développer des capacités nucléaires."

"Nous serons prêts à accomplir tout ce que le président attend du département de la Guerre", a-t-il ajouté faisant référence au Pentagone, que Donald Trump a entrepris de renommer ainsi.

(Avec Susan Heavey, Kanishka Singh et Daphne Psaledakis; version française Camille Raynaud)