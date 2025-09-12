 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Trump dit que sa patience avec Poutine arrive à bout
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 15:00

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que sa patience à l'égard du président russe Vladimir Poutine, avec lequel il tente de négocier un accord de paix en Ukraine, était à bout.

"C'est en train de s'épuiser et de s'épuiser rapidement", a prévenu le locataire de la Maison blanche lors d'une interview accordée à l'émission "Fox and Friends" de la chaîne Fox News.

Donald Trump, qui a pris ses fonctions en janvier à la Maison blanche avec la promesse de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine, a reçu le mois dernier Vladimir Poutine dans le cadre d'un sommet en Alaska qui n'a abouti à aucune avancée majeure.

(Rédigé par Katharine Jackson, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Défense
Donald Trump
Vladimir Poutine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

