Trump dit que sa patience avec Poutine arrive à bout

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que sa patience à l'égard du président russe Vladimir Poutine, avec lequel il tente de négocier un accord de paix en Ukraine, était à bout.

"C'est en train de s'épuiser et de s'épuiser rapidement", a prévenu le locataire de la Maison blanche lors d'une interview accordée à l'émission "Fox and Friends" de la chaîne Fox News.

Donald Trump, qui a pris ses fonctions en janvier à la Maison blanche avec la promesse de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine, a reçu le mois dernier Vladimir Poutine dans le cadre d'un sommet en Alaska qui n'a abouti à aucune avancée majeure.

(Rédigé par Katharine Jackson, version française Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)