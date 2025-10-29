BPCE devient l'unique actionnaire de la banque portugaise Novo Banco

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le groupe bancaire français BPCE est devenu mercredi l'unique actionnaire de la banque portugaise Novo Banco, avec un accord pour l'achat des 25% que l'Etat portugais détenait encore dans la 4e banque du pays.

Le Groupe BPCE "a signé ce jour un accord avec l'Etat portugais et le Fonds de résolution des banques portugaises afin d'acquérir leurs participations minoritaires (respectivement 11,5% et 13,5%) dans le capital de Novo Banco pour un montant total en numéraire de l'ordre de 1,6 milliard d'euros", indique-t-il dans un communiqué.

Le groupe bancaire, qui rassemble notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, avait acquis le 1er août les 75% détenus par le fonds américain Lone Star dans la banque portugaise Novo Banco, valorisée 6,4 milliards d'euros.

A l'issue de l'opération, le Portugal deviendrait le deuxième marché domestique de banque de détail du groupe, assure-t-il.

"Aujourd'hui, nous franchissons une étape très importante de notre stratégie de développement en Europe" a souligné le président du directoire de BPCE Nicolas Namias, cité dans un communiqué.

"En devenant l'unique actionnaire de Novobanco, nous réaffirmons notre ambition de favoriser sa croissance et d'enrichir son offre de services pour les particuliers et les entreprises portugaises", a-t-il ajouté.

La banque, qui compte 1,7 million de clients, environ 290 agences et emploie 4.200 salariés, est l'héritière de la banque Espirito Santo (BES), qui s'est effondrée en 2014 sur fond d'irrégularités comptables.

L'État portugais avait dû injecter 4,9 milliards d'euros pour éviter la faillite de la BES, dont les actifs jugés sains ont été préservés par la création de la banque Novo Banco, entretemps cédée au fonds d'investissement américain Lone Star.

"Nous clôturons ce cycle avec la conviction que le Portugal franchit à nouveau une étape importante de son histoire, en faisant preuve de crédibilité, de capacité de relance et de confiance dans l'économie et le système financier portugais", a déclaré le ministre des Finances portugais, Joaquim Miranda Sarmento, cité dans le communiqué.