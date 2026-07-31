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Trump dit hésiter à autoriser l'Ukraine à produire des missiles Patriot - FT
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 02:03
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Donald Trump a déclaré jeudi dans un entretien téléphonique avec le Financial Times qu'il n'était "pas certain" d'autoriser l'Ukraine à produire des missiles Patriot de défense aérienne, contrairement à ce que le président américain avait lui-même annoncé plus tôt ce mois-ci.

"C'est une arme extraordinaire. Nous devons être un petit peu prudents" sur l'attribution de licences pour la produire, a dit Donald Trump, selon des propos rapportés par le FT.

Ces commentaires interviennent après que le chef de la Maison blanche a eu mardi de "bonnes discussions" avec le président ukrainien Volodimir Zelensky et après avoir annoncé, en marge du sommet de l'Otan à Ankara le 8 juillet, qu'il autoriserait Kyiv à fabriquer des systèmes antiaériens Patriot.

Le cas échéant, un tel processus prendrait du temps - il faudrait au moins un an avant qu'une production ukrainienne de missiles Patriot ne démarre.

Donald Trump a également déclaré jeudi au Financial Times que son gendre Jared Kushner et son émissaire spécial Steve Witkoff se rendraient pour la première fois en Ukraine dans les prochains jours.

(Rajveer Singh Pardesi à Bangalore; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
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