Pakistan: une explosion dans une mine de charbon tue 34 personnes

Des mineurs de charbon et des proches transportent le corps d’un mineur après l’effondrement d’une mine de charbon dans la région de Surange, à une cinquantaine de kilomètres à l’est de Quetta, le 30 juillet 2026 ( AFP / Banaras KHAN )

Une explosion dans une mine de charbon du sud du Pakistan a causé la mort d'au moins 34 ouvriers, a fait savoir vendredi l'agence locale de gestion des catastrophes, alors que les secours s'affairent pour retrouver d'éventuels survivants.

La déflagration a ravagé jeudi la mine, située près de la capitale du Baloutchistan, province riche en ressources minérales.

"Selon les informations reçues de la part des équipes déployées, 34 corps sans vie ont été retrouvés", a décrit l'autorité de gestion des catastrophes pour la province tôt vendredi.

"L'opération conjointe de secours est toujours en cours pour localiser et retrouver les mineurs encore piégés", a-t-elle ajouté, sans communiquer le nombre d'ouvriers qui se trouvaient sur les lieux lors de la détonation.

Des témoins affirment qu'après l'explosion, des mineurs se sont précipités pour tenter d'atteindre et d'aider leurs collègues présents à l'intérieur du site.

"D'autres mineurs sont descendus dans la mine après l'explosion pour une opération de secours, mais ils sont morts eux aussi", affirme à l'AFP Ahmed Zada, un employé de la mine.

Proches, secouristes et mineurs sont rassemblés à l'entrée du site, à Sorange, soit à quelque 50 kilomètres de Quetta, la capitale de la province, tandis qu'ont lieu les opérations de recherche, a constaté l'AFP.

Des sauveteurs et ouvriers, pour certains équipés d'un casque, aident à transporter des corps hors d'un tunnel bétonné, dont plusieurs sont recouverts de suie noire.

Ils les transportent sur des civières jusqu'à des ambulances et d'autres véhicules présents à l'entrée de la mine.

Les accidents sont monnaie courante dans les mines du Pakistan, en particulier au Baloutchistan, la province la plus pauvre du pays et la plus vaste en superficie. Elle accuse un retard sur le reste du Pakistan concernant de multiples indicateurs, notamment l'éducation, l'emploi et le développement économique.