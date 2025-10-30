Trump demande au Pentagone de tester immédiatement les armes nucléaires US

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi avoir donné pour instruction au département de la Défense, qu'il a entrepris de rebaptiser département de la Guerre, de commencer immédiatement à tester les armes nucléaires.

"A cause des programmes d'essai d'autres pays, j'ai instruit le département de la Guerre à commencer à tester nos armes nucléaires sur des bases équitables", a-t-il écrit sur son réseau social Truth, peu avant sa rencontre très attendue en Corée du Sud avec son homologue chinois Xi Jinping.

(Rédigé par Ismail Shakil; version française Jean Terzian)