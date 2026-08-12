Trump confirme avoir pris un vol secret après le sommet de l'Otan en juillet

(Actualisé avec des précisions sur les personnes ayant voyagé avec Trump)

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi soir avoir secrètement changé d'avion pour quitter la Turquie à l'issue du sommet de l'Otan, le mois dernier, sur consigne des services secrets américains.

Il a ajouté que l'appareil à bord duquel il se trouvait était selon lui en plus grand danger qu'Air Force One, l'habituel avion présidentiel.

À l’issue d’un sommet de l'Otan à Ankara, Donald Trump a été transféré d’Air Force One vers un avion militaire à l’aide d’un camion de restauration, dans le cadre d’une opération de diversion exceptionnelle déclenchée par une menace d’assassinat iranienne, ont rapporté les médias américains.

La Maison Blanche n'avait pas tout de suite révélé ce changement, qui est resté secret jusqu’à ce que le Washington Post en fasse état lundi.

Certains commentateurs se sont demandé si l’opération n’avait pas exposé à un risque les collaborateurs de Donald Trump et les journalistes qui voyageaient avec lui à bord de l’avion supposé transporter le président.

"Je pense en fait que l'avion avec lequel j'ai voyagé faisait face à un risque plus important", a dit mardi soir Donald Trump devant les journalistes à l'issue d'une visite dans l'Ohio. "Le risque était plus important parce que c'est cet avion qu'ils auraient vraisemblablement choisi (de viser)".

Donald Trump était accompagné de plusieurs proches collaborateurs lorsqu’il a secrètement changé d’appareil en Turquie le mois dernier, a rapporté mercredi le Washington Post.

Le directeur adjoint de cabinet de la Maison Blanche, Dan Scavino, l’assistante exécutive Natalie Harp et le directeur des opérations du Bureau ovale, Walt Nauta, ont effectué le transfert dans le camion de restauration avec Donald Trump, ainsi que plusieurs collaborateurs moins connus, selon le journal. Aucun membre du gouvernement n'a accompagné Donald Trump dans le camion, d’après le journal.

Après une journée de mèmes sur les réseaux sociaux montrant Donald Trump en train de se cacher dans un camion de restauration, le président, soucieux de son image, a déclaré qu'il suivait les instructions des services secrets, l’agence chargée de protéger le président.

"J'ai tout simplement suivi ce qu'ils m'ont dit de faire. J'écoute les services secrets et l'armée", a-t-il déclaré. "J'imagine qu'il y avait une menace. Je n'ai pas vraiment demandé. Je reçois beaucoup de menaces".

Donald Trump s’était rendu à Ankara à bord d’un avion offert par le Qatar et récemment rénové pour participer au sommet de l’Otan, mais avait annoncé de manière inattendue qu’il utiliserait un ancien Air Force One pour quitter le pays, une décision qui avait suscité des interrogations sur la sécurité du nouvel appareil.

Le voyage en Turquie constituait le premier déplacement international du nouvel appareil offert par le Qatar, dont la modernisation accélérée avait suscité des interrogations sur son coût et ses dispositifs de sécurité.

(Kanishka Singh et Jasper Ward à Washington, avec la contribution de Humeyra Pamuk et Christian Martinez; version française Jean Terzian ete Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)