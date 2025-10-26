Trump arrive en Malaisie pour le sommet de l'Asean

par Trevor Hunnicutt et Rozanna Latiff

Le président américain Donald Trump est arrivé dimanche en Malaisie où il participera au sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean), lors duquel il devrait superviser la signature d'un accord de cessez-le-feu entre la Thaïlande et le Cambodge.

Cet accord devrait servir à consolider la trêve conclue il y a trois mois à l'issue de pourparlers entre les deux Etats voisins d'Asie du Sud-Est.

Les hostilités qui ont éclatées au mois de juillet entre la Thaïlande et le Cambodge, devenues l'épisode de violences le plus meurtrier depuis 13 ans entre les deux pays voisins, ont fait au moins 48 morts en cinq jours tandis qu'environ 300.000 personnes ont été déplacées temporairement.

Donald Trump a été accueilli par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et une troupe de danseurs traditionnels à son arrivée à l'aéroport de Kuala Lumpur.

ACCORDS COMMERCIAUX

Alors que Donald Trump rencontrera d'autres dirigeants, les négociateurs américains et chinois se rencontreront pour tenter d'éviter une nouvelle escalade des tensions commerciales entre Washington et Pékin.

Le locataire de la Maison blanche devrait s'entretenir des droits de douane avec le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, l'un des dirigeants mondiaux qui assiste au sommet de l'Asean ce week-end.

Lula a déclaré qu'il prévoyait de faire valoir que les droits de douane de 50% qui visent les produits brésiliens sont une "erreur". Donald Trump a indiqué qu'il était prêt à réduire les droits de douane.

LE TIMOR ORIENTAL REJOINT L'ASEAN

Le Timor oriental est devenu dimanche le 11e membre de l'Asean, faisant ainsi une réalité du désir formulé il y a près d'un demi-siècle par son président actuel, alors que le pays était encore une colonie portugaise.

Situé au nord de l'Australie, le Timor oriental compte une population de 1,4 million d'habitants et figure parmi les pays les plus pauvres d'Asie. Le pays espère que son économie bénéficiera de son adhésion à l'Asean.

Cette adhésion, qui intervient après une attente de 14 ans, représente une victoire symbolique pour son président Jose Ramos-Horta et son Premier ministre Xanana Gusmao, connus pour leur combat pour l'indépendance.

(Avec Danial Azhar et Yukin Zhang; version française Camille Raynaud)