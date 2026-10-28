Trump approuve la venue de Flavio Bolsonaro aux Etats-Unis

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il approuvait la venue aux Etats-Unis du sénateur brésilien Flavio Bolsonaro.

"Je pense que ce sont des gens bien. L'élection a été très étrange, et j'ai trouvé cela terrible. Elle a reçu de mauvaises critiques. Regardez ce qui est arrivé à leur marché", a dit Donald Trump aux journalistes.

Flavio Bolsonaro a quitté le Brésil pour les Etats-Unis après avoir perdu l'élection présidentielle de dimanche.

Un haut responsable du département d'Etat américain a déclaré des visas seraient délivrés à Flavio Bolsonaro et sa famille pour les autoriser à entrer aux Etats-Unis.

(Chandni Shah; version française Camille Raynaud)