 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Trump appelle à la démission de Lisa Cook, gouverneure de la Fed
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 18:49

(Actualisé avec détails, contexte)

Le président américain Donald Trump a appelé mercredi Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) à démissionner, après des accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale.

Plus tôt dans la journée, le directeur de l'Agence fédérale américaine de financement du logement (FHFA), Bill Pulte, un allié de Donald Trump, a accusé Lisa Cook sur le réseau social X d'avoir menti sur sa déclaration de résidence principale.

Il lui reproche d'avoir déclaré son appartement en dehors de l'Etat du Michigan comme résidence principale, deux semaines après avoir contracté un emprunt immobilier pour sa maison située elle dans l'Etat, qu'elle avait également déclarée comme résidence principale.

Selon sa déclaration de situation patrimoniale, Lisa Cook a contracté trois prêts immobiliers en 2021, deux pour l'achat de résidences personnelles, un concernant un investissement immobilier.

Les prêts pour l'achat d'une résidence principale peuvent être assortis de conditions plus avantageuses que ceux destinés à l'achat d'une résidence secondaire ou d'un bien immobilier à des fins d'investissement.

Bill Pulte a demandé à la procureure générale Pam Bondi d'ouvrir une enquête et Donald Trump a rapidement commenté les accusations sur son réseau social Thruth: "Cook doit démissionner, maintenant !!!"

Le département de la Justice prend l'affaire très au sérieux, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Contactés par Reuters, des représentants de la Fed et de Lisa Cook n'ont pu être joints dans l'immédiat.

L'administration Trump a attaqué plusieurs de ses ennemis politiques en les accusant de fraude aux prêts immobiliers, notamment la procureure générale de New York, Letitia James, qui a fait condamner le président américain à plus de 350 millions de dollars d’amende pour fraudes financières dans son empire immobilier. Donald Trump a fait appel de la décision et Letitia James est depuis visée par une enquête pour soupçons d’escroquerie immobilière.

Plus tôt cet été, Bill Pulte a demandé au département de la Justice d'enquêter sur une fraude immobilière présumée du sénateur démocrate Adam Schiff, qui a dirigé le procès en destitution de Donald Trump à la Chambre des représentants en 2019. Letitia James et Adam Schiff ont tous deux nié tout acte répréhensible.

Lisa Cook fait partie des trois membres de la Fed nommés par l'ancien président Joe Biden et dont le mandat s'étend au-delà de celui de Donald Trump, ce qui complique les efforts du président pour exercer un plus grand contrôle sur la banque centrale.

(Reportage Susan Heavey et Howard Schneider, avec Dan Burns, Sarah N. Lynch et Michael S. Derby, rédigé par Howard Schneider et Ann Saphir, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)

Banques centrales
Devises
Donald Trump
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank