Trump appelle à la démission de Lisa Cook, gouverneure de la Fed

(Actualisé avec détails, contexte)

Le président américain Donald Trump a appelé mercredi Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) à démissionner, après des accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale.

Plus tôt dans la journée, le directeur de l'Agence fédérale américaine de financement du logement (FHFA), Bill Pulte, un allié de Donald Trump, a accusé Lisa Cook sur le réseau social X d'avoir menti sur sa déclaration de résidence principale.

Il lui reproche d'avoir déclaré son appartement en dehors de l'Etat du Michigan comme résidence principale, deux semaines après avoir contracté un emprunt immobilier pour sa maison située elle dans l'Etat, qu'elle avait également déclarée comme résidence principale.

Selon sa déclaration de situation patrimoniale, Lisa Cook a contracté trois prêts immobiliers en 2021, deux pour l'achat de résidences personnelles, un concernant un investissement immobilier.

Les prêts pour l'achat d'une résidence principale peuvent être assortis de conditions plus avantageuses que ceux destinés à l'achat d'une résidence secondaire ou d'un bien immobilier à des fins d'investissement.

Bill Pulte a demandé à la procureure générale Pam Bondi d'ouvrir une enquête et Donald Trump a rapidement commenté les accusations sur son réseau social Thruth: "Cook doit démissionner, maintenant !!!"

Le département de la Justice prend l'affaire très au sérieux, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Contactés par Reuters, des représentants de la Fed et de Lisa Cook n'ont pu être joints dans l'immédiat.

L'administration Trump a attaqué plusieurs de ses ennemis politiques en les accusant de fraude aux prêts immobiliers, notamment la procureure générale de New York, Letitia James, qui a fait condamner le président américain à plus de 350 millions de dollars d’amende pour fraudes financières dans son empire immobilier. Donald Trump a fait appel de la décision et Letitia James est depuis visée par une enquête pour soupçons d’escroquerie immobilière.

Plus tôt cet été, Bill Pulte a demandé au département de la Justice d'enquêter sur une fraude immobilière présumée du sénateur démocrate Adam Schiff, qui a dirigé le procès en destitution de Donald Trump à la Chambre des représentants en 2019. Letitia James et Adam Schiff ont tous deux nié tout acte répréhensible.

Lisa Cook fait partie des trois membres de la Fed nommés par l'ancien président Joe Biden et dont le mandat s'étend au-delà de celui de Donald Trump, ce qui complique les efforts du président pour exercer un plus grand contrôle sur la banque centrale.

(Reportage Susan Heavey et Howard Schneider, avec Dan Burns, Sarah N. Lynch et Michael S. Derby, rédigé par Howard Schneider et Ann Saphir, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)