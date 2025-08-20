Trump appelle à la démission de Lisa Cook, gouverneure de la Fed

Le président américain Donald Trump a appelé mercredi Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) à démissionner, après des accusations la visant pour fausse déclaration de résidence principale.

Plus tôt dans la journée, le directeur de l'Agence fédérale américaine de financement du logement (FHFA), Bill Pulte, un allié de Donald Trump, a accusé Lisa Cook sur le réseau social X d'avoir menti sur sa déclaration de résidence principale.

Il lui reproche d'avoir déclaré son appartement en dehors de l'Etat du Michigan comme résidence principale, deux semaines après avoir contracté un emprunt immobilier pour sa maison située elle dans l'Etat, qu'elle avait également déclarée comme résidence principale.

Les représentants Lisa Cook n'ont pas pu être joints dans l'immédiat.

(Rédigé par Susan Heavey, version française Kate Entringer, édité par Augustin Turpin)