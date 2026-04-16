Trump annonce un cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et Liban

Des chars israéliens opèrent au Liban, près de la frontière israélo-libanaise, comme on peut le voir du côté israélien de la frontière, dans le nord d'Israël.
(bien lire que le cessez-le-feu entre en vigueur ce jeudi soir)
Israël et le Liban ont accepté d'observer un cessez-le-feu de 10 jours à partir de 17h00 heure de Washington (23h00 en France), a annoncé jeudi Donald Trump.
Le président américain a dit avoir eu d'"excellentes conversations" avec le président libanais Joseph Aoun et le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.
(Katharine Jackson et Bhargav Acharya, rédigé par Daphne Psaledakis)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer