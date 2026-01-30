Trump annonce qu'il désignera son candidat au poste de président de la Fed vendredi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il annoncerait son choix pour remplacer le président de la Réserve fédérale Jerome Powell vendredi matin.

"J'annoncerai le nom du président de la Fed demain matin", a déclaré Trump au Kennedy Center jeudi.